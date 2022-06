«Mbollo And Suxaliku» réclame un poste de Police

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Juin 2022 à 11:33 | | 0 commentaire(s)|

L’insécurité galopante qui règne dans la commune de Tivaouane Peulh, Niaga et Niacourab, inquiète les populations, notamment le mouvement pour le développement «Mbollo And Suxaliku». En conférence de presse, le président dudit mouvement, Bassirou Kâ, a déploré les nombreux cas d’agressions dans leur commune.



Selon "L'As" qui donne la nouvelle, ils réclament en effet un poste de Police ainsi que l’équipement de la brigade de Gendarmerie qui, selon eux, n’a pas de moyens suffisants pour faire correctement son travail. En plus d’un poste de Police, le président de «Mbollo And Suxaliku» sollicite aussi le bitumage des routes ainsi que l’électrification des voies publiques.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook