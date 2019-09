Mboro Ndeundkate - Sans eaux, ni électricité et le maire ne bouge pas selon les populations

Situé dans l'arrondissement de Méwane les populations de Mboro ndeundkate ne veulent plus de leur maire, Mangore Kane, qui, selon eux, ne s'intéresse pas au bien-être être de ses administrés.

D'après le collectif pour la défense des intérêts de la commune, depuis 2 ans, ils ont un problème d'électricité. Il s'y ajoute l'accès à l'eau potable qui demeure une grande problématique. Dans les localités comme Keur Abdoul Mari , Gol Gainde, etc., et ils ne supportent plus le coût élevé que leurs fournit une société qui leurs vend le mètre cube à 250 francs.

Fort de ce constat, ils comptent organiser une grande marche dans les jours à venir pour attirer l'attention des autorités. Ainsi, ils demandent au maire de ne plus mettre les pieds dans ces localités, car ne respectant jamais ses promesses.

