Mboro: Un camion heurte deux dames et l'une d'entre elles, est morte sur le coup

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Décembre 2020 à 13:10 | | 0 commentaire(s)|

Les chauffeurs de camion continuent leur massacre sur les populations de Mboro. Un véhicule gros porteur (en photo) vient de heurter deux dames habitants Khondio (un quartier situé à l'entrée de la Commune). L'une est décédée sur le coup et portait son enfant au dos. L'autre a été acheminée à l'hôpital.



L'accident s'est produit à hauteur du Poste de courant situé au champ du défunt Khalife Général des Tidianes, Sérigne Mansour Sy, à Ngaye-Ngaye.



En l'espace de deux ans, c'est la troisième victime qui succombe des suite d'un accident provoqué par les camions. Depuis plus de trois années, les membres de la Plateforme citoyenne Mboro SOS luttent pour la construction d'une voie de contournement par les Industries Chimiques du Sénégal, pour la circulation de leurs camions transportant des produits dangereux. Ce qui épargnerait les populations d'être en contact permanent avec ces gros véhicules...



Actuelle, les jeunes ont brûlé des pneus sur la Route nationale numéro 1 et paralysé la circulation. Ils sont très en colère.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos