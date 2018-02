Mboro: Un mort dans l’explosion d’une station d'essence clandestine

Une personne a perdu la vie, hier dans la matinée, suite à l’explosion d’une station d’essence clandestine à Mboro.



Si l’on s’en tient aux confrères du site « pressafrik.com », l’explosion a eu lieu alors qu’un menuisier métallique procédait au rafistolage d’une citerne contenant le produit inflammable.



L’incident a fait un mort (le soudeur métallique) et trois blessés dont une femme et son nourrisson, dans un état grave. Il faut relever, selon le site, que la prolifération de ces stations clandestines est un véritable fléau dans cette zone des Niayes. Non sans présenter un danger pour les gérants et la population. Ces essenceries clandestines fournissent du carburant aux propriétaires de pirogues et de motopompes.