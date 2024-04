Mbour : 23 candidats à l'émigration clandestine, dont 22 Gambiens interpellés

La Gendarmerie nationale sur instruction de son Haut Commandant, a mis les bouchées doubles dans le cadre de la lutte contre l'émigration clandestine. Face à ce fléau, le dispositif de surveillance a été renforcé sur le long du littoral. C'est dans cette dynamique sécuritaire que les éléments de la brigade de proximité de Nianing, ont interpellé 23 candidats à Mballing, a appris "Seneweb" du chef de la Divcom.



" Dans le but d'éradiquer le phénomène de l'émigration irrégulière, la Gendarmerie nationale renforce ses dispositifs sécuritaires le long du littoral et multiplie ses opérations de sécurisation. Dans ce sens, la brigade de proximité de Nianing a interpellé 23 candidats ce 14 avril 2024 à Mballing ", renseigne "Seneweb".



Il s'agit notamment de 22 Gambiens et un Sénégalais. Parmi eux, un convoyeur et un organisateur, qui encaissaient entre 400.000 et 500.000 FCfa de chaque client.



" La Gendarmerie nationale salue l'engagement et la coopération des populations face à ce fléau qui touche particulièrement la jeunesse ", renseigne le lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye.