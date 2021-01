Mbour 4 extension: 4 des 6 manifestants arrêtés, condamnés

Le Tribunal des flagrants délits de Thiès, à 70 kilomètres de Dakar, s’est penché ce mercredi, sur le dossier des six (6) placés en garde-à-vue lundi, suite à la manifestation non autorisée qu’ils avaient organisé pour dénoncer la démolition de leurs maisons sises à Mbour 4 extension. Parmi eux, quatre (4) ont été condamnés à 3 mois avec sursis.



Il s'agit de Moussa Diop, Issa Diouf, Mamadou Lamine Mbodian et Pape Mbaye Badji. Les deux (2) autres prévenus, Aliou Sow et Diadji Kâ, ont été relaxés au bénéfice du doute.



Ces jeunes étaient poursuivis troubles à l’ordre public, violences et voies de fait, participation à une manifestation non autorisée, entre autres délits.



Pour rappel, onze (11) manifestants ont été interpellés. Cinq (5) dont deux (2) mineurs qui ont été libérés par la suite et 6 déférés au parquet.



Ils protestaient contre les démolitions des bâtiments situés dans la forêt classée de Mbour 4 extension. Leur manifestation a été réprimée par les forces de l’ordre, qui ont interpellé plusieurs manifestants.



A noter que les victimes de démolition de ces habitations en compagnie du maire de Thiès, Talla Sylla, ont été reçues, mardi, au Palais de la République, en vue de régler le problème.

