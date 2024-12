Mbour-Accès l’eau potable : Des progrès notés, mais aussi des disparités signalées Le département de Mbour, qui compte 16 communes, fait face à des fortunes diverses en matière d’accès à l’eau potable, selon une analyse de Sud Quotidien. Si des localités comme Mbour, Saly-Portudal, Malicounda et Ngaparou affichent des niveaux d’approvisionnement relativement acceptables, d’autres, notamment Diass, la Somone, Fissel, Nguéniène et Sessène, peinent encore à garantir un accès suffisant à cette ressource vitale.

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Décembre 2024 à 09:39

Dans la commune de Mbour, le maire Cheikh Issa Sall a mis en lumière les progrès réalisés. Il a rappelé qu’en 2022, à son arrivée à la tête de la municipalité, seuls 18 des 42 quartiers avaient accès à l’eau potable. Grâce à des efforts soutenus, notamment la pose de 87 kilomètres de tuyauterie, ce constat appartient désormais au passé. Cette dynamique se poursuivra en avril 2024 avec les plans remis par Sen’Eau, visant à connecter davantage de quartiers au réseau et à favoriser les branchements sociaux.



À proximité, Malicounda se distingue par un accès universel à l’eau potable, preuve d’une gestion efficace de cette question essentielle. En revanche, la commune de Diass, bien que raccordée au projet stratégique KMS3, continue de lutter contre des problèmes d’approvisionnement. Le maire Mamadou Ndione a souligné l’abandon de l’opérateur Aquatech en raison des défis persistants dans certaines zones rurales.



La Somone, pour sa part, atteint un taux de couverture de 90 %, selon Ciré Dia, son secrétaire municipal. Cependant, la situation est bien différente à Fissel, où une dizaine de villages, dont Mbédap, Mbidine, Ndiop, et certains hameaux environnants, sont confrontés à un manque criant d’eau potable.



Les localités de Khawoul et Sob subissent également des baisses de pression fréquentes, voire un assèchement total des robinets. Face à cette situation critique, la commune a mobilisé 100 millions de FCFA pour financer un projet de mise en réseau, dont l’appel d’offres est déjà en cours. Cependant, le soutien des autorités étatiques demeure indispensable pour répondre pleinement à ces besoins.



Ces disparités soulignent la nécessité d’une stratégie renforcée et d’un engagement collectif pour garantir l’accès équitable à l’eau potable dans toutes les communes du département de Mbour.



