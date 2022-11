Mbour Accusé de viol par, une vendeuse de savon, Babacar Diouf sauvé par le doute

C’est dans une voiture de transport en commun Mbour-Dakar que l’accusé a rencontré Diary, une lycéenne qui, à ses heures perdues, vend du savon pour subvenir à ses besoins. Entre Babacar et Diary, très vite le contact est noué. Ils s’échangent des numéros de téléphone. Au retour de Mbour, la vendeuse de savon se rend au domicile de Babacar qui lui avait dit qu’il était intéressé par la marchandise qu’elle vend.



«Elle n’est pas venue me vendre quoi que ce soit. C’est ma petite amie. Nous avons entretenu des relations intimes consenties. Je n’ai exercé sur elle aucune violence, aucune agressivité. C’est moi-même qui lui ai ôté sa chemise», a déclaré l’accusé.



«Ce n’est pas vrai. Il n’est pas mon copain mais un juste un client qui voulait de ces savons que je vendais. Il m’a donné son numéro de téléphone pour que je lui livre du savon», dément Diary.



Pour la défense, ces deux personnes sont majeures et il n’y a aucune preuve que c’est un viol. «Il y a un vrai problème. C’est étonnant qu’elle n’ait pas crié. Et puis la porte n’était pas fermée. Je ne dis pas que Diary Diao en fait partie, mais beaucoup de filles se cachent derrière le commerce à d’autres fins. Le droit pénal est le droit de la certitude. Or, rien n’est clair dans ce dossier. C’est pourquoi je plaide la relaxe au bénéfice du doute», a sollicité Maître Fall. La Chambre criminelle a accédé à la demande de la défense et a acquitté l’accusé.

Bes Bi