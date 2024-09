Mbour / Après avoir présenté ses condoléances aux familles des victimes : Le Président Bassirou Diomaye Faye promet de sévères sanctions aux convoyeurs

« Je tiens à dire que la traque sans relâche contre ces vendeurs d’illusions, va s’intensifier dès maintenant », a-t-il déclaré. Il a poursuivi en rappelant : « Il y a quelques jours, nous avons conclu une opération appelée Jokko, menée conjointement pendant plus d’un mois, par la gendarmerie, la police et même l’armée.



Cette opération a permis de déjouer un projet migratoire impliquant 690 jeunes, appréhendés au moment de leur départ. Cela prouve que le gouvernement poursuivra sans relâche la lutte contre ces vendeurs d’illusions ».



Le Président a également appelé à la responsabilité collective, tant du gouvernement que des parents : « I l est crucial de rappeler à ces jeunes que les pays vers lesquels ils se dirigent, ont été bâtis par des citoyens qui ont cru au changement dans leur propre nation et qui ont œuvré à en faire des lieux attractifs, souvent au péril de leurs vies. Il nous revient, à nous tous – hommes et femmes, jeunes et adultes, gouvernement et citoyens – de nous unir autour d'un projet de construction de notre propre pays. Nous devons croire en l’espoir et en notre capacité à transformer, par nous-mêmes, le visage de notre nation ».



Enfin, le Président a dévoilé des mesures concrètes pour lutter contre ce fléau, notamment l'instauration de numéros verts et la mise en place d'une prime pour encourager la dénonciation des vendeurs d’illusions : « Dans les prochains jours, le gouvernement mettra en place un numéro vert. Mais il est essentiel que la population s’engage activement dans la lutte contre ce fléau, en dénonçant les convoyeurs », a conclu le chef de l'Etat , en appelant la jeunesse à la patience.













