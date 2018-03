Mbour : Après l’école primaire Thiong, des lacrymogènes à l’école privée catholique Saint-Esprit

Qu’est-ce qui arrive à nos vaillants policiers ? Cette question le ministre Aly Ngouille Ndiaye doit la leur poser. Après la bévue de l’école primaire Mame Yacine Diagne (ex-école Thiong) vendredi dernier lors du sit-in avorte de l’opposition, hier, c’était le tour des éleves de l’école privée catholique Saint Esprit de Mbour de recevoir leur part de gaz lacrymogènes.



Les flics les ont asphyxiés avec des grenade l’lacrymogènes, causant des dégâts énormes. En effet, plusieurs de ses potaches se sont retrouvés à l’hôpital après avoir inhalé le produit toxique. Encore une fois, les élèves ont été des victimes collatérales.



Pour être plus précis, Ils ont payé les pots qu’ils n’ont pas cassés. C’était en voulant disperser les chauffeurs de taxi qui étaient en grève et qui ont bloqué le trafic à cause d’une taxe municipale de 6000 francs, que la police a usé de grenades lacrymogènes. Et puisque l’école n’est pas loin du garage, l’irréparable a été commis.









Vox populi