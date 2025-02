Mbour : Comment Souleymane Sadio a pu soutirer 2 400 000 FCfa à sa voisine depuis sa cellule

Détenu à la prison de Mbour pour vol de véhicule, Souleymane Sadio a trouvé un moyen ingénieux mais frauduleux de continuer ses activités illicites. Depuis sa cellule, il s’est fait passer pour un gendarme en mission à l’étranger et a réussi à escroquer sa voisine, S. Mandian, en lui soutirant la somme de 2,4 millions FCfa, relate "Senenews".



Déjà bien connu de la justice pour des antécédents criminels, Souleymane Sadio a élaboré un stratagème redoutable. Se faisant passer pour un gendarme en poste à Dakar, il a gagné la confiance de sa voisine et a réussi à tisser un lien avec elle. Un jour, S. Mandian, qui cherchait à faire voyager ses deux frères clandestinement vers l’Espagne, entre en contact avec lui. Profitant de la situation, Souleymane Sadio lui assure pouvoir faciliter leur traversée en échange d’une somme de 1,9 million FCfa, censée couvrir les frais de transport.



Ignorant que son interlocuteur était derrière les barreaux, S. Mandian lui verse l’argent sans hésiter. Mais ce n’est pas tout. Quelques semaines plus tard, le faux gendarme la rappelle, prétextant avoir besoin d’un prêt de 500 000 FCfa pour un proche. Cette fois, la voisine hésite, mais finit par céder sous l’insistance de son mari. Ce n’est qu’en février 2025 que S. Mandian et son mari découvrent la supercherie, grâce à une révélation du patron de Souleymane Sadio. Une plainte est immédiatement déposée et le détenu est extrait de sa cellule pour comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de Mbour.



À la barre, il reconnaît les faits sans détour. Le procureur a requis une peine d’emprisonnement ferme de six mois. Le tribunal l’a finalement condamné à six mois de prison ferme, assortis d’une obligation de rembourser l’intégralité de la somme escroquée.