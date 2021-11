Mbour / Coopération décentralisée: L’hôpital Thierno Mansour Barro doté d’un matériel médical moderne Fallou Sylla, le maire de la commune de Mbour a remis avant- hier à l’hôpital Thierno Mansour Barro de Grand-Mbour, du matériel médical de pointe, d’une valeur de 25 millions de francs acquis par le canal de la coopération décentralisée avec le concours de l’association Jamaat Islamique Ahmadiyya. Il est composé d’une endoscopie pour urologie, d'une endoscopie pour chirurgie et d'une hystéroscopie.

Fallou Sylla a magnifié les relations nouées avec la Jamaat Islamique Ahmadiyya, qui a répondu aux appels de la commune de Mbour. En plus de ce don, il a révélé la construction prochaine d’un autre hôpital dans la commune de Mbour et ce, à l’actif de cette association. A l’en croire, l’appel d’offres a été lancé et l’autorisation de construire déjà acquise.



Le maire a rassuré de l’implication de la Jamaat Islamique Ahmadiyya dirigée par le Khalife général Hazvat Mirza Masroor Ahmad dans le développement local, à travers la construction d’écoles et de structures sanitaires. Fallou Sylla a rencontré les responsables de cette association internationale, en Allemagne et en Angleterre.



Il a invité à une bonne utilisation et à la maintenance du matériel acquis, pouvant permettre de faire de nouvelles prestations dans l’hôpital Thierno Mansour Barro. Pour Nacir Sayyid de la représentation nationale de la Jamaat Islamique Ahmadiyya, au nom du slogan de son association, « l’amour pour tous, la haine pour personne », a aussi fait part de la venue à Mbour d’un docteur spécialisé dans l’utilisation du matériel cité plus haut, pour permettre au personnel médical de pouvoir s’en servir. A l’en croire, la demande du matériel médical de pointe de la commune de Mbour a été satisfaite par Ahmadiyya Australie,, qui a vite réagi en le donnant.



Pour Madame Fatou Diop, la directrice de l’hôpital Thierno Mansour Barro de Grand-Mbour, l’arrivée de ce matériel médical va participer à l’amélioration de la prise en charge des patients. Elle a fait appel à toutes les forces vives du département et de la commune pour s’associer aux efforts entrepris pour un meilleur soulagement des populations sur le plan médical. La famille de Feu Thierno Mansour Barro a fait des prières pour l’avancement de la qualité des prestations.









