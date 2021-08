Mbour – Culture : Cette année encore, le Kankourang risque de ne pas sortir La sortie du Kankourang est encore hypothéquée par la présence de la Covid-19 au Sénégal. Cette tradition des Mandingues du département de Mbour, risque de ne pas avoir lieu, vu la situation de la pandémie dans le pays, et particulièrement à Mbour. De ce fait, les sages de l’association organisatrice de cette tradition s’en remettent à la décision du préfet de célébrer ou non la vieille tradition qui fait vibrer Mbour tous les mois de septembre. Enquete

L es populations de Mbour devront attendre pour revoir leur génie tutélaire fétiche. En effet, le Kankourang risque de ne pas sortir de son repaire, cette année encore. La tenue du Kankourang, communément appelée le ‘’Septembre mandingue’’, est l’une des activités les plus attendues durant les vacances, sur la Petite Côte. Mais depuis l’arrivée de la pandémie de Covid-19, elle est suspendue.



Les sages de la collectivité mandingue, qui ont tenu une réunion ce samedi, ont décidé de laisser au préfet la décision d’autoriser ou non le défilé culturel du Kankourang. Fodé Sagna :



‘’Nous nous sommes entretenus pour la énième fois pour discuter sur la tenue de notre tradition. Les sages de la collectivité mandingue déclarent qu’ils n’ont aucune décision à prendre sur la tenue du Kankourang. Nous remettons tout entre les mains du bon Dieu et des autorités. Nous nous soumettons à la décision du préfet.’’



Le porte-parole des sages de la Collectivité mandingue de Mbour annonce que les différentes structures de leur association vont se regrouper pour rédiger un protocole sanitaire et une demande d’autorisation qui seront déposés sur la table du préfet.



‘’Nous avons convoqué un membre du bureau qui est également un agent de la santé qui nous a expliqué la situation de la pandémie à Mbour. Etant donné les circonstances, nous n’avons qu’à écouter les autorités. La commission va se réunir, cette semaine, pour rédiger le protocole sanitaire et rencontrer le préfet qui n’a pas encore pris fonction depuis son affectation’’.



Dans la foulée, Cheikhou Dabo, membre des sages de la Collectivité mandingue, a fait savoir que la tradition du Kankourang peut participer à l’éradication de la pandémie dans le pays. ‘’Ce que je peux vous dire, c’est que nous avons reconnu tous que notre tradition peut contribuer à éradiquer le fléau. D’un point de vue originel, c’était ça la vocation principale de notre tradition. C’est sûr qu’à travers nos activités traditionnelles, nous pouvons participer à éradiquer ce fléau au Sénégal’’, assure le sage mandingue.

L’année dernière, la non-tenue de cette tradition mandingue dans la commune de Mbour avait soulevé un grand débat. Qu’en sera-t-il cette année ?

