Mbour-Découpage des fédérations rurales et urbaines : Les Libéraux à couteaux tirés A quelques mois de la Présidentielle, les Libéraux de Mbour sont à couteaux tirés. Ils n’ont pas la même compréhension du découpage opéré par l’administration du Pds. Des membres de la section communale ont exprimé leur rejet de ce découpage.



Les Libéraux de Mbour sont divisés. A l’origine de cette brouille la création de fédérations rurales et urbaines dans le département.



«Nous qui constituons la grande majorité de la section réitérons notre rejet de la fédération urbaine de Mbour. Nous ne la reconnaissons pas. Nous estimons qu’associer Mbour à Ndiaganiao, Sandiara et Sessène relève d’une incohérence, d’une sournoiserie et d’une médiocrité», martèle le chargé de la communication de la section libérale de Mbour.



Bara Dieng, qui est le secrétaire général de l’Ujtl départementale, ajoute : «Nous ne pouvons pas comprendre que Saly soit dans la fédération rurale de Mbour et que Ndiaganiao et Sandiara soient dans la fédération urbaine. En quoi Ndiaganiao est plus urbaine que Saly ? Quelle fausseté ! Je signale que cette prétendue fédération urbaine que nous rejetons a été mise sur pied sans aucune consultation. Nous n’avons reçu aucun acte de sa mise sur pied. Nous considérons que c’est le fruit de manœuvres politiques.»



A presque 5 mois de l’élection présidentielle, Bara Dieng invite à l’unité pour l’élection de leur candidat Karim Meissa Wade. «C’est pourquoi je demande à l’administration de notre parti de revoir le découpage. Mbour ne mérite pas cela. Elle est la 3ème ville du pays après Dakar et Touba», a insisté, pour sa part, Ousmane Sène, président de la section communale de Mbour

