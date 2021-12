Mbour / Départ réclamé du ministre de la Pêche et de l'Economie maritime: La Caps dit niet, là où d’autres organisations disent oui… C’est au cours d'une rencontre organisée par la Coalition des acteurs de la pêche au Sénégal (Caps) que le coordonnateur Diebel Meguerer a dénoncé la campagne de diabolisation du ministre de la Pêche et de l'Economie maritime, Alioune Ndoye. Une campagne menée par certaines organisations de pêcheurs, qui reprocheraient au ministre son incompétence.

Pour la Caps, ces accusations sont infondées. Ainsi, pensent Diebel Maguerer et ses camarades, le ministre de la Pêche gère de façon rationnelle le secteur. Le coordonnateur de la Caps, Diebel Maguerer d'accuser alors «i[ces organisations [qui] sont financées par des Ong établies à l'étranger]i».



Il dénonce également cette campagne de diabolisation menée auprès des chefs religieux par ces organisations, pour demander le départ d'Alioune Ndoye. Une attitude qui n'honore guère les acteurs du secteur de la pêche.



Pour les membres de la Caps, aucune licence n'a été délivrée aux Chinois. Ces pratiques d'un autre temps doivent cesser, estime Diebel Maguerer. Des propos tenus au cours de la cérémonie d'installation de la cellule de la Caps de Ngaparou, dans le département de Mbour.











Tribune

