Mbour - Des retraités de l'administration pénitentiaire déguerpis, crient au scandale

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Septembre 2019 à 12:59

Des surveillants de l’Administration pénitentiaire à la retraite ont été déguerpis de leurs logements à l'ex-camp de garde. L’affaire concerne Boubacar Sambou, El Hadji Mansour Guèye, Dembo Aïdara, Jean-Pierre Diouf et Moussa Dione :



Ainsi, le mouvement national des policiers à la retraite du Sénégal (MNPRS) a dénoncé l’acte et réclame justice. « L’ex-camp des gardes de Mbour a été ce samedi 21 septembre 2019, le théâtre d’une intervention musclée et injustifiée, menée par une brigade, appartenant à l’Administration pénitentiaire composée d’éléments encagoulés. Ces derniers, ont été déguerpis, comme des malpropres et de la façon la plus ignoble, devant leurs familles, cinq de leurs anciens collègues à la retraite qui occupaient des logements », dénonce le brigadier-chef de police à la retraite et secrétaire général du mouvement, Djibril Ndiaye.



Le MNPRS juge « inhumain’ » et ‘’barbare cet acte. Et condamne fermement cette intervention aux antipodes de la loyauté et de l’orthodoxie. « Ces anciens collègues de l’Administration pénitentiaire ont été menottés, brimés, leurs téléphones portables confisqués et leurs bagages jetés par terre. Ce qui constitue une atteinte aux droits de l’homme qui garantissent le droit au logement à tout citoyen », regrette-t-il.



Suite à cette remarque, le mouvement des policiers à la retraite interpelle le président de la République, Macky Sall et son ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, pour que de tels actes s’arrêtent. Et, ces policiers, considèrent qu’en matière de délogement, il y a des procédures à suivre. Sur ce, le secrétaire général accuse tout de même, des gens tapis dans l'ombre et animés de boulimie foncière de vouloir s’accaparer de ces logements.



Le MNPRS promet de ne pas se laisser faire. A cet effet, le mouvement exige que les collègues, ayant donné toute leur vie à la nation méritent beaucoup plus de considération. Et, ils doivent à cet effet, être relogés dans les plus brefs délais.

