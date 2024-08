Mbour : Deux trafiquants de drogue arrêtés après avoir violemment attaqué un homme confondu avec un policier

Depuis vendredi dernier, Ousmane Sow et Abou Bâ, deux (2) trafiquants de chanvre indien bien connus dans la Petite-Côte, sont détenus à la Maison d'arrêt et de correction (MAC) de Mbour. Les deux jeunes hommes, âgés respectivement de 22 et 19 ans, ont tenté de tuer un homme qu'ils avaient confondu avec un policier, en le frappant sauvagement à coups de machette.



D'aprés le récit de PressAfrik, M. R. Diop, la victime de cette violente agression, a échappé de justesse à la mort. Selon L’Observateur, alors qu'il prenait tranquillement son thé devant sa maison au quartier Espagne de Mbour le 7 juillet 2024, il a été attaqué par les deux mises en cause. Ces derniers, qui le croyaient être un policier nouvellement affecté à Mbour, ont agi dans l'espoir de pouvoir poursuivre leur trafic de drogue sans entraves.



Après avoir menacé M. R. Diop de mort, les deux malfaiteurs sont passés à l'acte trois jours plus tard. Armés de machettes, ils ont attaqué leur victime par derrière, lui assénant de multiples coups, allant jusqu'à sectionner les muscles postérieurs de son cou. L'homme, laissé pour mort, a été secouru par des passants du quartier Espagne, qui l'ont transporté d'urgence à l'hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro, où il a été admis en soins intensifs. Un certificat médical lui a été délivré, attestant une incapacité temporaire de travail (ITT) de plus de 45 jours.



Une fois sorti de l'hôpital, la victime a porté plainte contre X auprès de la Police centrale de Mbour. L'enquête a rapidement mené à l'arrestation d'O. Sow et d'A. Bâ, en possession d'un kilogramme de chanvre indien et de 11 cornets. Les deux trafiquants, surpris d'apprendre que leur victime n'était pas décédée, ont reconnu les faits. Ils ont justifié leur acte en affirmant avoir confondu Modou R. Diop avec le policier qui perturbait leur commerce illégal.



Au terme de leur garde à vue, le duo a été déféré au parquet de Mbour, où il devra répondre de leurs actes devant la justice.