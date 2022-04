Mbour - Elle envoie les photos obscènes de sa rivale à Adamo et Kocc pour une large diffusion L'étudiante Any Samb maudira à jamais le jour où elle a fait la connaissance de la commerçante Ramatoulaye Gningue. Cette dernière qui l'a «utilisée» pour avoir les numéros de téléphone d'Adamo et de «Kocc» afin de leur envoyer les photos obscènes de sa rivale pour une large diffusion sur le Net, est aujourd'hui à l'origine de tous ses malheurs. Notamment son incarcération à la prison de Mbour.

En mars dernier; Amy Samb, étudiante mariée et domiciliée à Dakar, qui était de passage à Mbour, fait la connaissance de Ramatoulaye Gningue. Aussitôt, les deux femmes qui ont par la suite échangé leurs numéros de téléphone, se familiarisent et deviennent des amies. Et même après le retour à Dakar d'Amy Samb, elles continuent à s'appeler au téléphone pour, disent-elles, prendre chacune des nouvelles de l'autre. Seulement, au même moment, la commerçante qui venait juste d'entamer une relation amoureuse avec son petit copain Philippe jean Francois Jacquinot, découvre dans le téléphone portable de celui-ci des images obscènes de sa première copine, Mariama Niang, avec qui il devrait se marier dans les jours à venir.



Piquée par une crise de jalousie et ne voulant surtout pas que le ressortissant français, Philipe Jean François Jacquinot, se marie avec Mariama Niang, la commerçante va aussitôt transférer toutes les images obscènes de sa rivale sur son téléphone. Ramatoulaye Gningue va joindre au bout du fil sa nouvelle copine Amy Samb, pour que celle-ci lui file les numéros de téléphone d'Adamo et de «Kocc», non sans préciser à Amy Samb les raisons pour lesquelles elle voulait les numéros. Une fois ces contacts en main, Ramatoulaye Gningue balance les images obscènes de la future mariée pour une large diffusion de ces images. Ce qui sera d'ailleurs fait par Adamo et «Kocc». Des vidéos qui, en un laps de temps, ont fait le tour du monde. Se sentant humiliée, Mariama Niang porte plainte contre sa rivale, Ramatoulaye Gningue.



A la barre du Tribunal de Mbour, hier mardi, la commerçante Ramatoulaye qui croupit depuis lors avec Amy Samb et Diouma Diouf, en prison, regrette son comportement. Elle reconnaît avoir été animée d'un sentiment de nuire à Mariama Niang pour que celle-ci se sépare de son copain. Pour leur part, l'étudiante Amy Samb et son frère Diouma Diouf diront qu'ils n'ont jamais su que Ramatoulaye leur demandait les numéros de téléphone d'Adama et de « Kocc» pour détruire la vie d'une autre personne. Le procureur a requis une peine de deux ans ferme contre la commerçante Ramatoulaye Gringue.



