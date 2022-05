Mbour En prison depuis plus d’un mois pour escroquerie foncière : Le maire de Sindia libre provisoirement Le maire de Sindia, qui a passé plus d’un mois à la Maison d’arrêt et de correction de Mbour, a bénéficié hier d’une liberté provisoire. Thierno Diagne a été arrêté suite à une plainte contre lui pour des problèmes fonciers. L’édile de la commune de Sindia va donc passer la fête de Korité avec sa famille, en attendant la suite du dossier qui reste encore sur la table du procureur. Le Quotidien

Après son face à face avec le juge mardi dernier, ses avocats avaient introduit une demande de mise en liberté provisoire. Et le magistrat est allé dans la même direction que la défense.



Depuis l’incarcération du maire de Sindia, plusieurs autorités religieuses et administratives ont fait des pieds et des mains pour le tirer d’affaire. Pour rappel, Thierno Diagne a été placé sous mandat de dépôt le 15 mars dernier, ainsi que trois de ses collaborateurs.



Le candidat de Bby, vainqueur des élections locales dans la commune, est inculpé des délits de «faux et usage de faux dans un document administratif et escroquerie foncière portant sur 65 millions».Il est poursuivi par un ressortissant français, Thierry Manzano.



Au même moment, M. Diagne est visé par une autre plainte sur le foncier et portant sur une somme de 1,7 milliard commis au préjudice de la Fondation Sonatel, pour un total de 2700 parcelles



