Mbour / Encadrement des couples d’adolescents et de leurs beaux-parents : Les focus-groupes mis à profit pour leur harmonie et leur réussite

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Novembre 2022

Le Centre-conseil ados (CCA) de Mbour, en partenariat avec un programme sur la santé de la reproduction, sous l’égide de la Direction de la Santé de la mère et de l’enfant, pour encadrer les adolescentes et les adolescents mariés, a réuni en début de semaine, des couples d’adolescents et leurs beaux-parents. Mbacké Diouf, le directeur du CCA de Mbour, est revenu sur les orientations et les objectifs de ce projet initié pour les couples ados et leurs beaux-parents.



A l’en croire, les couples ados de 24 ans sont nombreux, car beaucoup de jeunes mariées sont dans cette classe et nécessitent un accompagnement dans leur famille, de leur mari, de leur belle-mère ou de leur beau-père. Par conséquent, selon lui, c’est tout ce staff d’encadrement qui a été convoqué par le projet, pour organiser des focus-groupes.



Les focus-groupes sont des groupes de cinq adolescentes, ou cinq maris d’adolescentes, ou de cinq beaux-pères ou cinq belles-mères. Des discussions sont engagées dans ces Focus-groupes pour voir comment accompagner les adolescentes et adolescents dans les couples. Cela entre dans la dynamique de ne pas voir leur mariage être un frein à leurs études et à leur avenir.



Selon Mbacké Diouf, on peut être un adolescent marié et réussir sa vie. Les questions de nutrition de l’adolescente-mère et du bébé, de l’espacement des naissances, des travaux domestiques, des études et de la formation professionnelle, sont au menu des discussions, pour que chacun puisse se ressaisir et se rendre compte qu’il n’est pas en train de jouer son rôle ou de porter tort à sa belle-fille, consciemment ou inconsciemment ou, à son mari.











Sud Quotidien

