Mbour / Gare routière informelle à Croisement Saly : Kipsé et sa bande aux arrêts Une gare routière informelle, clandestine, a été érigée à Croisement Saly, malgré toutes les mesures prises. Aussi, est-ce devenu un véritable repaire de malfaiteurs où règne l’insécurité. La dame Awa Ndiaye en sait quelque chose, elle qui a été dépouillée de son sac qui contenait de l’argent et des bagues en or.

Les voleurs sont au nombre de cinq, dont Abdou Karim Diouf alias «Kipsé». Quand la victime Awa Ndiaye a garé sa voiture, les cinq malfrats l’ont assaillie. Babacar Cissé alias Aba et Ousmane Cissé dit Thiampo,ont tenté de la divertir, permettant à Kipsé de se saisir de son sac contenant une somme d’argent de 100 000 FCfa et deux bagues en or.



Devant la barre, il y avait Kipsé, Aba et Thiampo, un trio infernal connu pour leurs agissements au croisement de Saly, où ils faisaient la pluie et le beau temps. Il répondait des faits d’association de malfaiteurs, vol commis la nuit.



« Je ne fais pas partie de ceux qui ont commis ce vol. J’ai simplement appris que c’est Kipsé, Aba, Beau gars et Demba Ndiaye, qui en sont les auteurs. Je n’y suis pour rien », se disculpe Thiampo.



« Je ne demande pas de dommages et intérêts parce que je ne veux pas créer des problèmes à leurs parents. Ce que je veux, c’est retrouver mes bijoux », a déclaré la partie civile.



« Les vols sont récurrents au croisement Saly. Les faits de vol commis la nuit et d’association de malfaiteurs sont constants. Le prévenu Abdou Karim Diouf est un multirécidiviste, qui a été une dizaine de fois arrêté et jugé pour des cas de vols », a relevé le parquet. L’affaire a été mise en délibéré pour le 11 avril.













