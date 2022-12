Mbour Hôpital Mansour Barro : Les femmes dénoncent les conditions d’accouchement

«Mbour est le seul département à être doté d’un hôpital. C’est une fierté pour nous. Seulement, il se passe au niveau de la maternité des choses qui méritent qu’on en parle. Les conditions d’accouchement sont anormales et inadmissibles. Figurez-vous que deux femmes se partagent un même lit, et tout le monde sait que ces lits sont étroits. Il n’y a pas de berceaux pour les nouveau-nés», déclare Adama Diop Sow, la porte-parole des accompagnantes.



«Nous lançons un appel au président de la République et au maire Cheikh Issa Sall afin qu’ils nous viennent en aide. Mbour ne mérite pas cette maternité si étroite», ajoute Mme Sow.



«Cet hôpital accueille des malades venant même de Thiadiaye et de Kaolack. Nous, les accompagnantes, on ne nous permet même pas d’amener nos matelas. C’est à même les carreaux que nous nous allongeons. En plus, dès qu’une femme accouche, on fait sortir le bébé pour le confier à l’ac¬compagnateur, ce qui n’est pas une bonne chose», ajoute Anta Faye.

Bes Bi