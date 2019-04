Mbour : Ibrahima Ndione poignarde à mort sa femme de ménage et... viole son cadavre Le summum de l’ignominie. Ibrahima Ndione, un homme âgé de 46 ans, comparaissait, hier, devant la Chambre criminelle de Thiès. Selon L’Observateur qui donne l’information, le corps sans vie de Germaine Fatou Faye, sa femme de ménage, a été retrouvée dans sa chambre, au quartier Diamaguène de Mbour, du sang en coagulation maculant le sol.

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Avril 2019 à 09:13 | | 0 commentaire(s)|

Germaine Faye qui gisait au sol, était toute nue, une blessure ouverte d’environ 3 centimètres au bas de l’oreille droite. Des traces de sperme et de sang ont également retrouvées sur son corps.



Un meurtre ignoble dont est accusé son patron. La chambre criminelle a confirmé la condamnation à perpétuité de Ibrahima Ndione.

