Mbour-Installation de l’hivernage : Les premières pluies significatives, source de perturbation de la circulation Le ciel a ouvert ses vannes hier à Mbour en début de soirée occasionnant une perturbation de la circulation et de la fluidité du trafic dans quelques endroits du centre-ville, le point bas, lieu de convergence des eaux pluviales.

La devanture de la mairie de Mbour n’a pas failli à sa tradition d’être envahie par les eaux. Les voitures circulaient difficilement entre la grande mosquée et les deux stations d’essence. Le niveau d’eau se bonifiait de plus en plus.



Aux alentours du Stade Caroline Faye, les aménagements et les pavages en cours de réalisation ont fini de montrer un ‘’bassin’’ qui en cachait un autre. La devanture du Stade Caroline Faye, un lieu recueillant depuis très longtemps les eaux pluviales était à sec. Mais, en face vers le rond point, la réalité était toute autre.



Une mare s’était installée et se prolongeait sur l’artère menant vers le quartier Liberté. Dans la foulée, le prix du transport a grimpé sur l’avenue Demba Diop avec un doublement des tarifs. Le trafic n’est revenu à la normale qu’avec l’évacuation des eaux par les ouvrages, des dizaines de minutes après la pluie.



Il faut noter cependant qu’à la suite d’une chaleur accablante et d’un ciel couvert de nuages dès l’après-midi, certaines étalagistes et commerçants ambulants aux abords du marché central avaient déjà commencé à faire le vide puisqu’ils s’attendaient au type de situation décrite.



Seul motif de satisfaction, l’amélioration notable constatée le long des artères ayant bénéficié des installations et des ouvrages d’assainissement.

