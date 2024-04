Mbour-Justice- Accusée d’avoir éventré son voisin : Une jeune femme relaxée

F. Diop s’est présenté à la barre avec un ventre sous bandage. Il accuse sa voisine R. Ndong, une lavandière de lui avoir fait cette grave blessure ayant causé une incapacité temporaire de travail de 30 jours. L’arme qu’elle aurait utilisée est un couteau logé dans une pochette.



«Après la bagarre, je suis entré dans ma chambre, puis j’ai senti que mes intestins étaient en train de sortir. Je n’avais personne pour m’aider. C’est ainsi que je suis allé à l’hôpital. C’est elle qui m’a donné un coup de couteau au ventre», a déclaré la partie civile.



Seulement, le principal témoin de cette bagarre entre ces deux colocataires, le vigile et la lavandière, dit n’avoir pas vu de couteau, ni pouvoir confirmer que la prévenue lui a donné un coup de couteau



En plus, c’est quand même étonnant que ce principal témoin qui a séparé ces deux voisins, Assane Sylla, n’ait vu aucune trace de sang. Par ailleurs, ce que le tribunal n’a pas compris, c’est que le couteau ait pu blesser la partie civile sans que sa chemise ne soit pas déchirée. En somme, F. Diop n’arrivait pas à s’expliquer clairement sur cette affaire.



«Ma conviction est que le prévenu s’est blessé lui-même parce qu’il savait qu’il croyait gros pour s’être battu avec sa voisine qui est enceinte. Les habits de la partie civile mis sont scellés ne portaient aucune trace de violence. En réalité, cet homme s’est lui-même mutilé et a tenté de s’échapper», a déclaré la partie civile.



La prévenue est une lavandière qui a quitté son Ndiaganiao natal pour gagner sa vie à Mbour. Elle a été relaxée et la partie civile déboutée de sa demande de dommages et intérêts d’un million.

Bes Bi