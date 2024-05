Mbour Justice : Une « diarrhée aiguë » vaut la prison à Samb… B. Samb a écopé de six mois de prison ferme pour le vol d’une sacoche contenant une somme de 19 000 francs et un téléphone portable. Mais pour le prévenu, il doit son arrestation à une diarrhée doublée d’une crise d’hémorroïde.

Et selon Bes Bi, quand le président du tribunal a annoncé la peine de six mois de prison ferme au prévenu, ce dernier n’a pas pu s’empêcher de crier sa rage. B. Samb, pêcheur, n’avait cessé de contester les faits de vol qui lui sont reprochés.



«Je suis entré dans une maison pour faire mes besoins. J’étais en proie à une diarrhée aiguë. En plus, je souffre d’une hémorroïde. Et quand je suis sorti des toilettes, j’ai entendu des gens crier au voleur. Je n’ai rien compris. Je ne suis pas un voleur», a déclaré le prévenu.



«Si vous n’avez pas volé, pourquoi alors avez-vous fui ? Et pourquoi aller aux toilettes à une heure si matinale chez autrui ?», lui demande le président du tribunal.



«A cette heure, le quai est bruyant. Il y a des pirogues qui débarquent. Je vous jure que je n’ai rien fait, sinon entrer dans une maison pour faire mes besoins», insiste le prévenu.



Mais selon le journal et malheureusement pour lui, le tribunal s’est dit convaincu que le prévenu est bien coupable et l’a condamné à une peine de six mois de prison ferme.



«Ce n’est pas juste. Je n’ai rien fait ! », a-t-il lancé sur un cri de désespoir.



