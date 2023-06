Mbour : L’enseignant viole un garçon de 11 ans, écrit à son épouse et se rend à la police

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Juin 2023 à 11:28 | | 0 commentaire(s)|

Accusé de viol et acte contre-nature sur son élève, El M. Ng, 11 ans, en classe de CM2 dans un établissement privé, Pape Dabo était entré en cavale le 7 juin 2023, jour des faits présumés. D’après "L’Observateur", qui parle de cette affaire dans son édition de ce jeudi, il s’était terré à Dakar.



Il est réapparu lundi dernier, selon le journal, après avoir pris le soin d’envoyer un message à sa famille pour demander pardon et inviter son épouse à rentrer chez ses parents avec leur enfant.



Pape Dabo a été placé sous mandat de dépôt mercredi dernier, après avoir été déféré au parquet la veille. Il croupit à la prison de Mbour, en attendant son éventuel jugement devant la Chambre criminelle.



Le mardi 7 juin, rembobine "L’Observateur", Pape Dabo finit son cours à l’école et doit se rendre ensuite au domicile de son élève El M. Ng, à qui il donne des cours particuliers. Mais ce jour-là, l’enseignant informe l’enfant que la session de renforcement se déroulera exceptionnellement chez un de ses collègues.



Arrivé sur place, le maître commence par toucher le sexe de son élève. Comme prétexte de cet attouchement, il assure qu’il vérifiait si ce dernier était circoncis. Ensuite, il passe à la vitesse supérieure en imposant des relations sexuelles au garçon de 11 ans. Malgré les cris de la victime présumée, le prévenu ira au bout de son acte.



Pape Dabo raccompagne El M. Ng jusqu’au seuil de son domicile. L’enfant pénètre dans la maison en marchant difficilement. Sa maman l’interpelle, il crache le morceau. Cette dernière le conduit chez un gynécologue de l’hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro. Le médecin constate «des lésions anales» chez l’élève.



Le dossier médical de son fils entre les bras, la maman de l’élève de CM2 porte plainte à la police de Diamaguène.



L’enseignant Pape Dabo est désormais dans de beaux draps.



Seneweb

