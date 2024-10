Mbour : La 5e édition de la Journée “Setal Senû Rew”, célébrée au lycée Demba Diop

Lors de la cérémonie, le Président Bassirou Diomay Faye a partagé des souvenirs émouvants de ses années passées au lycée, exprimant sa gratitude envers ses anciens camarades de classe et ses professeurs. « En franchissant la porte, c’est comme si un film de trois ans défilait devant mes yeux. Je me souviens de mon premier jour ici, des relations amicales que j’ai nouées avec mes camarades », a-t-il confié, rendant également un hommage appuyé aux enseignants du lycée et à tous les professeurs du Sénégal.



Le Président a salué l’environnement agréable du lycée Demba Diop, qui, selon lui, incarne “un esprit sain dans un environnement sain.” « Quand on entre ici, on ressent immédiatement la fraîcheur. La proximité de la mer y contribue, mais c’est surtout grâce aux nombreux arbres qui entourent l’établissement, contrairement à d’autres villes », a-t-il observé.



Il a également lancé un appel fort pour la préservation de l’environnement : « Il est essentiel que les Sénégalais comprennent que c’est à nous de reverdir le Sénégal. Nous devons nous engager à rendre notre environnement, en particulier celui des écoles, propre et accueillant. Il est crucial de toujours maintenir la propreté. »



Le Président Bassirou Diomay Faye a conclu en saluant le projet d’extension et de réhabilitation du lycée Demba Diop.



Omar Ndiaye