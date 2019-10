Mbour - La COJER départementale avertit et prévient les fauteurs de troubles Trop c'est trop selon la COJER départementale qui a fait face à la presse ce samedi pour apporter des éclairages par rapport à la sortie d'une partie des jeunes de Mbour se réclamant de la COJER.

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Octobre 2019 à 09:39 | | 0 commentaire(s)|

Selon Yacinthe SENE, porte parole du jour, ces jeunes vont dans le chantage et la manipulation, et cela ne passera pas car le parti fonctionne très bien dans le département sous la supervision de son coordonnateur, le ministre Omar YOUM.



Et pour ces jeunes, aucune attaque contre lui ne sera tolérée car ce sont des responsables tapis dans l'ombre et cachés dans des salons climatisés qui alimentent ces jeunes soit disant de la COJER avant d'ajouter que le pdt Macky n'a pas seulement été élu par les jeunes de Mbour mais plus du Sénégal et il doit répondre aux attentes des Sénégalais, Mr SENE précise que le Président Macky Sall a beaucoup fait dans le département de Mbour en termes de réalisations et de nominations. Dès lors, ils n'accepteront plus ces genres de menaces et chantages à travers la presse.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos