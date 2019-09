Mbour : La DSCOS enregistre plus de 400 plaintes en 1 an

Les litiges fonciers sont devenus monnaie courante sur la petite côte. En une année, la Direction de Surveillance et du Contrôle de l'occupation du Sol (DSCOS) a enregistré plus de 400 plaintes.

La commune de Saly vient en tête, suivi de celles de Sindia, Diass et Malicounda. Les plaintes ont pour objet vente illégale de terrains. Les faussaires utilisent de vrai faux documents pour vendre des parcelles appartenant autrui à plusieurs personnes en même temps.

Installée en mi 2017, les populations de la petite côte saluent le travail de la DSCOS, même si la structure n'est toujours pas bien connue du grand public.



