Mbour: La morgue du centre hospitalier Mansour Barro de nouveau fonctionnelle

Mbour a désormais une morgue fonctionnelle. Cela faisait désordre de voir une ville aussi importante que Mbour transférer ses morts à … Joal parce que la morgue du centre hospitalier Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour n’était pas fonctionnelle. Une telle aberration a fait réagir rapidement le président du conseil départemental, Saliou Samb, qui a installé samedi dernier un nouveau système de refroidissement. ’’Actuellement, la morgue de l’hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour est fonctionnelle. La panne a été réparée. C’était une panne sérieuse qui a pris un peu de temps’’, a expliqué Saliou Samb au cours d’un point de presse, rapporte LeTémoin.



La directrice du centre hospitalier, Fatou Diop, avait sonné l’alerte le 08 septembre dernier.. ’’Par conséquent aucun corps ne pourra y être admis, la morgue est fermée le temps des travaux’’, avait-elle déclaré. ’’La directrice de l’hôpital avait contacté les services du ministère de la Santé qui ont bien voulu nous octroyer une nouvelle morgue que nous avons fini d’installer aujourd’hui même (samedi) au niveau de la salle des autopsies’’, a annoncé le président du conseil départemental. M. Samb a indiqué que la collectivité territoriale ’’va faire un virement de crédits pour [...] construire une nouvelle salle d’autopsie. L’hôpital de Mbour dispose actuellement de deux morgues fonctionnelles et nous notons aussi l’augmentation de la capacité d’accueil’’.



Il dit regretter le transfèrement des corps dans les autres structures de santé de la localité. ’’A un moment il y avait un accident [...]et il fallait amener les corps sans vie dans les autres points de santé du département. Cela a créé de l’émotion au niveau des familles que nous comprenons. Une panne est souvent imprévisible surtout quand il s’agit d’un système de froid de la morgue d’un hôpital’’, a indiqué Saliou Samb. Pour une meilleure prise en charge sanitaire des malades dans le département de Mbour, la construction d’un hôpital a été retenue par les autorités. ’’Le président de la République a décidé de doter Mbour d’un hôpital de niveau 3 de plus de 300 lits avec toutes les commodités et tous les services en plus d’une unité de dialyse qui permettra aux malades de rester dans le département», a conclu Saliou Samb.