Mbour: Le Dg de l'Adm, Cheikh Issa Sall accusé d’abus de confiance

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Août 2019 à 13:30 | | 0 commentaire(s)|

Le directeur général de l’Agence de Développement Municipal (ADM), candidat à la mairie de Mbour et par ailleurs, président du mouvement Amdem, Cheikh Issa Sall avait lors de la campagne présidentielle, fait confectionner auprès d’un certain Aliou Ndour plus connu sous le nom de Gorgorlou, des t-shirts et banderoles d’un coût de 6.500.000 FCfa.



Mais le hic, c’est qu’il n’aurait pas encore versé la totalité de la somme au prestataire. Qui réclame au DG de l’ADM la somme de 3.800.000 FCfa. « Jusque-là, il ne m’a remis que 2.700.000 FCfa en me donnant deux fois un million, une fois 500.000 et l’autre fois, 200.000 FCfa. Il me doit 3.800.000 FCfa et refuse de me payer », se plaint Gorgorlou.

Selon lui, il a accepté de confectionner des t-shirts pour Cheikh Issa Sall sans que ce dernier ne lui verse une avance, parce qu’il avait confiance en lui.



Mais le mis en cause a nié les faits. Annonçant une plainte contre Aliou Ndour, avec qui il a entretenu des années de collaboration, il déclare : « je lui ai payé tout son argent. Je ne lui dois absolument rien ».







L’As

