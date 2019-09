Mbour: Le Kankourang fait un mort et deux blessés

Rédigé par leral.net le Samedi 7 Septembre 2019 à 11:02

Un jeune selbé (accompagnateur du Kankourang), du nom de Ameth Sow, âgé de 19 ans est mort suite à un accident de la circulation, a appris Seneweb. C'est vers les coups de cinq (5) heures du matin que l'accident s'est produit, deux autres blessés sont dénombrés. Ils ont été conduits à l'Eps de Mbour par les témoins. Le conducteur de bus incriminé, qui a pris la fuite, a été finalement immobilisé par les gendarmes de Sandiara. Il sera ramené et déféré au niveau du commissariat urbain de Mbour.



La sortie du Kankourang (personnage mythique) à Mbour crée très souvent des incidents, occasionnant parfois mort d’homme. En août 2016, l’autorité préfectorale avait décidé de son interdiction avant de revenir finalement sur son arrêté, après des protestations et médiations intenses.

