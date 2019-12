Mbour: Le cerveau d'une bande de malfaiteurs arrêté

Le cerveau d’une bande de malfaiteurs, faisant l’objet de 20 plaintes et un millier de victimes d’escroquerie à travers des supports électroniques, notamment les réseaux de transfert d’argent comme Orange-Money et Wari, vient d’être arrêté par la police de Mbour.



Le malfrat arrêté sera déféré au parquet.



D’après Iradio, l’escroquerie, dont le cerveau de la bande, âgé de 23 ans est au cœur, porte sur 6 millions de FCfa d’après Iradio.



Et, on informe que la police est toujours à la recherche des trois autres malfaiteurs.



