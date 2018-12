Mbour: Le policier, terreur des dealers, condamné à 10 ans des travaux forcés

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Décembre 2018 à 12:22 | | 0 commentaire(s)|

Il avait fini par s’imposer dans le milieu de la pègre mbouroise comme le bourreau des trafiquants de drogue, en suscitant crainte et peur. En réalité, c’est pour masquer son jeu car étant lui même un trafiquant notoire de chanvre indien. Le policier Adama Niane a été démasqué par ses collègues et condamné par le Tribunal de Mbour hier à dix (10) ans de travaux forcés.



Il lui est reproché, selon le journal Enquête, de s’être adonné, au-delà du délit d’association de malfaiteurs, à un «trafic intérieur» de chanvre indien. Mais selon son avocat, Me Khassimou Touré, «cette affaire a des relents de coup monté, car certains ont voulu se débarrasser de celui qui faisait tomber de grands caids du milieu interlope».



En tout état de cause, cette déclaration de son supposé complice dans cette affaire de trafic de drogue qui remonte au 24 décembre 2014, en l’occurrence Saer Niang, n’est pas pour arranger les choses.



En effet, celui qui est décrit comme un indic de la police qui a eu des démêlés avec la justice pour des affaires de drogue, a soutenu devant le tribunal avoir reçu des menaces de la part du policier Adama Niane. «J’avais refusé de revendre du chanvre, mais Adama Niane a menacé de me faire coffrer si je ne lui obéissais pas», a révélé le sieur Niang qui d’après le journal, a écopé d’une peine de 4 ans de prison ferme pour les mémes délits que son « complice ».















IGFM

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos