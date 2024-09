Mbour : Les aveux du présumé capitaine et convoyeur de la pirogue de migrants Présumé capitaine et convoyeur de la pirogue de migrants qui a chaviré au large de Mbour, dimanche dernier, C. Sall s’est livré à une grande confession face aux enquêteurs. Alors qu’il était recherché, ce dernier s’est constitué prisonnier à la Brigade de recherches de Saly, lundi dernier. Il a reconnu les faits qui lui sont reprochés et levé le voile sur la comptabilité, liée à l’expédition qui aura fait une quarantaine de morts et des dizaines de disparus.

Si l’on en croit son récit, servi aux enquêteurs, C. Sall transportait 88 migrants clandestins. En dehors des membres de sa famille et de quelques voisins de son quartier à Mbour, Thiocé-Est, tous les candidats au voyage en Espagne ont déboursé entre 200 000 et 500 000 francs CFA. Le mis en cause, qui jure ignorer le montant exact encaissé, se dit néanmoins sûr d’avoir récolté plus de 10 millions de francs CFA.



Une partie de l’argent a naturellement servi à supporter les charges liées à l’aventure périlleuse. Celles-ci sont ainsi réparties, d’après les états financiers de C. Sall : un moteur hord-bord de 40 chevaux à 2,6 millions, 3 millions pour le carburant stocké dans des bidons achetés à 900 000, le même montant pour la nourriture des voyageurs et 2,4 millions remis à ses deux épouses pour leur dépense quotidienne durant son absence.



Le présumé convoyeur a signalé un autre poste important : les marabouts chargés de «protéger» son expédition. Il déclare ignorer le montant affecté. « Je fréquente tant de marabouts que je ne suis plus en mesure de dire la somme que je leur ai remise», affirme C. Sall, repris par L’Observateur.



Après le capitaine, les enquêteurs ont arrêté le fournisseur de carburant, signale le journal du Groupe futur médias.



