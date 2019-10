Mbour : Les hommages de Cheikh Issa SALL à feu Tanor Dieng

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Octobre 2019 à 21:52 | | 0 commentaire(s)|

Le Mouvement Agir avec Macky pour le Développement de Mbour (AMDEM), dirigé par Cheikh Issa Sall, a organise la cérémonie de clôture de la quatrième édition des cours de vacances gratuits qui a réuni 10.000 élèves répartis dans 20 sites. A cet effet, des kits scolaires ont été remis aux élèves les plus méritants et aux enfants démunis

Lors de cette cérémonie qui a vu la présence de plusieurs l'occasion a été saisie par cheikh issa Sall président du dit mouvement pour rendre un hommage à feu Tanor Dieng selon lui tanor reste un symbole pour toute la nation sénégalaise

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos