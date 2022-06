Mbour : Les responsables de la coalition Yewwi Askan Wi dans la rue ce 29 juin

Les responsables de la coalition Yewwi Askan Wi de Mbour comptent manifester le mercredi 29 juin à l’instar de leurs camarades des autres villes, informe L'As. Après avoir déposé une lettre d’information signée par le coordonnateur départemental de Pastef, Mamadou Lamine Diaïté et le coordonnateur du Pur, Mademba Ba, à la préfecture de Mbour, ces opposants ont appelé leurs partisans et sympathisants à un rassemblement pacifique au terrain Santessous entre 15h et 19h.



A l’image des autres villes, les responsables de Yaw de Mbour sont déterminés à user du droit que leur confère la constitution.