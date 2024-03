Mbour Parce qu’elle sortait avec son père : Awa fracasse la tête de son amie

Awa, une commerçante au marché central de Mbour, a asséné un coup de bâton violent sur la tête de sa collègue Khoudia. Mais cette dernière entretient des relations «amicales» avec le père de Awa, ce qui a fini par mettre celle-ci dans tous ses états. Elle ne peut pas comprendre que Khoudia puisse sortir avec son propre père.



Aussi, quand, de ses propres yeux, elle a vu son père porter la belle Khoudia sur sa moto, Awa n’en croyait point à ses yeux. Et l’altercation était inévitable quand Khoudia passe devant la cantine de Awa pour un bonjour. Elle n’attendait pas meilleure occasion.



«Tu n’as pas à me parler. Maintenant, c’est avec mon père que tu te permets de sortir. Moola dessé. Tu n’as même pas honte ?», lance amèrement Awa. Il s’en est suivi une violente bagarre, au cours de laquelle Awa lui a asséné un coup de bâton à la tête. Khoudia réagit en portant un coup de coupe-coupe à son amie.



«Je ne sors pas avec son père. Ce dernier est plutôt un ami à moi. Il ne cesse de me prodiguer des conseils. Contrairement à ce qu’elle a dit, je n’ai pas de relations amoureuses avec lui. Ce milieu où nous travaillons, il y a beaucoup de commérages et ma réputation a commencé à être ternie par ce mensonge», a-t-elle insisté.



«Aujourd’hui, vous êtes ici, libres. Mais si vous revenez ici, je vous assure que votre place sera la prison. Vous avez donc intérêt à mettre fin à ces chamailleries», leur avertit le Procureur.



Le tribunal de première instance de Mbour les a déclarés coupables de coups et blessures volontaires et les a condamnées à une peine d’un mois avec sursis.