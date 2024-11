Mbour : Plus de 12 000 cartes d’électeur non encore retirées (Préfet)

Plus de 12 000 cartes d’électeurs n’ont pas encore été retirées auprès des commissions de distribution du département de Mbour (Ouest), a appris l’APS, du préfet Amadou Diop.



” Nous avons un stock de 12 088 cartes non encore retirées “, a notamment dit Amadou Diop.



Il a précisé que seules 217 cartes ont été distribuées depuis le début des opérations, le 13 octobre dernier.



Le département de Mbour compte 351 039 électeurs répartis dans 729 bureaux de vote et 219 lieux de vote, a renseigné encore l’autorité préfectorale.



Amadou Diop a par ailleurs assuré que toutes les dispositions sont déjà prises, pour un bon déroulement du scrutin de dimanche.



” Le déploiement du matériel se fera au plus tard le samedi pour la commune de Mbour et le vendredi soir, pour Joal “, a-t-il dit.



Il a indiqué que les forces de défense et de sécurité vont reconduire le dispositif habituel en période électorale, pour assurer une couverture sécuritaire le jour du scrutin.













Aps

