Mbour : Plus de 20 thiantacounes convoqués à la gendarmerie ce jeudi

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Octobre 2019 à 10:37

Des affrontements ont éclaté hier entre disciples de Serigne Saliou Thioune et ceux de Sokhna Aïda Diallo,



Tout est parti d’une altercation entre Pape Ndiaye, un disciple de Serigne Saliou Thioune et Diawrigne en Gambie, avec des proches de la veuve et 3e épouse de Cheikh Béthio Thioune.



Au cours de la bagarre, une personne a été poignardée. Et, n’eût été l’intervention rapide des gendarmes, rapporte le journal, l’irréparable allait se produire. Plusieurs Thiantacones ont été convoqués à la gendarmerie pour enquête.

