Mbour Pour un bol de riz de petite quantité, il casse le bras de son frère et tabasse sa belle-sœur Au village d’Aga Babou, dans la commune de Nguéniène, l’histoire de riz qui a opposé le cultivateur, Demba Fall à son grand-frère, Diomaye Fall, ainsi que l’épouse de ce dernier, alimente toujours les débats. Demba Fall qui n’a pas du tout apprécié la quantité du repas que lui a servi sa belle-sœur, l’a sauvagement bastonnée.

Récemment élargi de prison où il a purgé une peine de 6 mois ferme pour violences et menace de mort sur son grand-frère, Diomaye Fall, l’homme n’a pas tardé à récidiver. Cette fois, Demba Fall s’est encore attaqué à son grand-frère en lui fracturant le bras avec un gourdin. Avant de frapper sévèrement son épouse.



Sous prétexte que la dame, avec la complicité de son mari, lui a servi les restes du repas familial. Mercredi passé, aux environs de 16H, alors que toute la famille Fall avait déjà pris le repas de midi, le cultivateur Demba Fall débarque au domicile familial et demande le repas à la femme de son grand-frère. Aussitôt, sa belle-sœur lui apporte un bol de riz. Malheureusement, d’un ton sec, Demba Fall fait savoir à la dame que ce repas est très insuffisant pour le rassasier et qu’elle ne lui a, en réalité, servi que les restes du repas familial.



Demba pique une colère noire et commence à copieusement injurier sa belle-sœur. Devant la révolte de son jeune frère, Diomaye intervient, demande à son épouse de retourner dans sa chambre et tente d’expliquer à son frère qu’il ne s’agissait pas des restes du repas.



Demba n’en a cure. Suivra un échange de propos houleux entre les deux hommes qui vire très rapidement en une violente bataille. Demba Fall, fou de rage, s’arme d’un gourdin et en assène plusieurs coups à Diomaye Fall, lui occasionnant ainsi une fracture du bras.



Loin de lâcher prise, il s’en prend à la femme de celui-ci et la frappe sauvagement. Il a fallu l’intervention des villageois pour les séparer. Conduit à la structure sanitaire de Joal, Diomaye Fall bénéficie d’un certificat médical d’incapacité temporaire de travail(Itt) de 45 jours et porte plainte contre son jeune frère.



Face aux enquêteurs, le mis en cause reconnaît sans ambages les faits qui lui sont reprochés et déclare que son grand-frère et sa femme lui servent des restes insignifiants des repas de la famille.



N’en pouvant plus, Demba indique avoir décidé de solder une bonne fois la discrimination dont il se dit victime. Après sa garde à vue, le cultivateur, Demba Fall, récidiviste au passé pénal très chargé, a été déféré au parquet de Mbour où un mandat de dépôt lui a été décerné

