Mbour - Premier cas de coronavirus enregistré à Fissel: Les détails !

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Mai 2020 à 13:55 | | 0 commentaire(s)|

La commune de Fissel et le district sanitaire de Thiadiaye enregistrent leur premiermalade au coronavirus. Le malade issu de la transmission communautaire, détaille la Rfm, est un homme d’une cinquante d’années.



Il revenait de Touba. Il faisait partie d’une délégation qui avait quitté Fissel pour transporter un corps sans vie dans la ville sainte pour un enterrement.



C’est à son retour qu’il a senti quelques douleurs avant de se rendre dans une structure sanitaire. C’est ainsi qu’il a été testé positif. Et tous ceux qui ont été en contact avec lui, ont été mis en quarantaine.



Le département de Mbour compte au total 22 cas positifs au Covid-19, les 18 sont guéris et 4 sont sous traitement.









Leral.net



