Mbour : Profitant d’un délestage, un prédateur s*xuel menace sa voisine avec un couteau

Le 28 août dernier, le pêcheur Ibou Diallo Diop a profité d’un délestage et des fortes pluies pour s’introduire vers deux (02) heures du matin dans la chambre de sa voisine, Mame Astou Diouf afin d’abuser d’elle. La dame s’est débattue de toute ses forces, tout en appelant à l’aide.

» Il m’a menacée avec un couteau. Je criais tout en lui demandant ce qu’il voulait. Il m’a dit : ‘ je ne veux rien. Je veux juste entretenir un rapport s*xuel avec toi « , raconte Mame Astou Diouf devant le tribunal de grande instance de Mbour. Si le pêcheur avait reconnu les faits devant les gendarmes prétextant se trouver au moment des faits en état d’ébriété, devant le juge, il a tout nié.



Et n’eût été l’intervention du voisinage, le pêcheur de trente (30) ans allait commettre l’irréparable. Le procureur a requis cinq (05) ans de prison contre Ibou Diallo Diop, qui sera fixé sur son sort le 13 septembre prochain.

