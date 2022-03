Mbour : Remise d'une ambulance au centre médico-social de l'AIBD Sa par son Directeur général Doudou Kâ...

Le directeur général de l'Aibd a procédé à la remise d'une ambulance médicalisée qui vient renforcer le plateau technique sanitaire de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass.



Après avoir souhaité un bon carême aux chrétiens, le directeur général de l'Aibd a tenu à féliciter les services de santé de l'aéroport qui ont dit-il, très bien géré la pandémie Covid-19 de façon à garantir de manière optimale la santé des usagers.



Doudou Kâ de souligner que ce don constitue une vieille doléance. "Je tiens à ce que l'Aibd soit un espace où les travailleurs sont épanouis, d'où la décision du ministre de tutelle de prendre la décision de mettre en place une prime de motivation pour les travailleurs....et deux chauffeurs seront recrutés pour conduire les véhicules", a informé Doudou Kâ. Et le patron de l'Aibd de poursuivre : "un des objectifs majeurs du plan stratégique Hub aérien 2021/2025 est de créer un véritable corridor sanitaire à Diass de façon à garantir des conditions sanitaires optimales pour l'ensemble des passagers et personnels de l'aéroport et de la zone aéroportuaire.



Le protocole sanitaire Sénégalais doit être vulgarisé et parfaitement cohérent pour rassurer les touristes et les voyageurs à destination du Sénégal..."

Source : https://www.dakaractu.com/Mbour-Remise-d-une-ambul...