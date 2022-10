Mbour - Série d’accidents mortels dans la commune de Sindia Le manque de maîtrise du Code de la route et de professionnalisme des conducteurs indexés Le département de Mbour a connu une série d’accidents macabres ces derniers jours. En moins de vingt-quatre heures (24h), la route a enregistré 7 morts. Deux accidents, sur une distance de moins de 10 kilomètres, ont eu lieu les 27 et 28 septembre 2022.



Rédigé par leral.net le Samedi 1 Octobre 2022 à 11:38 | | 0 commentaire(s)|

Si le premier acte de ce drame a été enregistré à hauteur du parc (réserve animalière) de Bandia, le second a eu lieu à Gandigal, et dans la même commune de Sindia. Le premier accident, selon des informations recueillies, est dû à une collision entre deux véhicules.



Le second est la conséquence d’une défaillance technique. Le véhicule a fait un tonneau pour se retrouver dans le décor, tuant du coup son conducteur. Des interrogations fusent de partout, suivies de commentaires.



Au bout du compte, si certains usagers de la route indexent l’exigüité de la nationale 1 (RN1) par endroits, d’autres dégagent en touche et relèvent le manque de professionnalisme des chauffeurs et conducteurs prompts à déplacer un véhicule sans faire de vérification ou bien qui s’emballent en faisant fi des règles du Code de la route.



Un chef de famille craint le pire, le weekend prochain, avec la clôture du «Septembre Mandingue», faisant de Mbour une ville carnavalesque, avec la sortie du «Kankourang». Des milliers de personnes en provenance de tous les coins du pays et de la diaspora convergent, à cette occasion, vers la capitale de la petite côte, avec une forte densité du trafic routier

Sud quotidien



