Mbour: Sonko étrille Mahmout Saleh, traité de « courtier » du Président !

Se livrant à une comparaison, Ousmane Sonko a dit que M. Saleh renvoie à Haman qui était l’homme de confiance du Pharaon. C’est ainsi qu’il s’en est pris, par allusion, au Directeur de Cabinet du président de la République, en présentant Mahmoud Saleh comme un fin comploteur, sans base politique et condamné à une mort politique certaine dans son fief de Mbour.



Le must, c’est qu’il cite «Haman» dans un scandale foncier à Toubab Dialaw (commune de Yenne), où il est supposé être préposé à la spoliation d’une superficie de 150 hectares, dont il devra verser les dividendes à son mentor. Dans l’Egypte ancienne, a-t-il dit, il y a eu un personnage qui s’appelait Haman et qui était proche du Pharaon. Doté de tous les pouvoirs grâce à la confiance dont il bénéficiait auprès du Pharaon, ce personnage était le grand comploteur de son chef.



« Ce gars de Mbour, «Haman», est en train de vendre des terrains à Toubab Dialaw (150 ha), l’argent, il le verse à Macky Sall... Celui qui veut enterrer le Yewwi Askan Wi, après 50 ans de politique, ne peut même pas gagner un bureau de vote, c’est lui-même qui sera enterré chez lui ici, à Mbour », a dit Ousmane Sonko.















Le Témoin