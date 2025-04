Mbour : Un agent de la Sénélec meurt, électrocuté

La tristesse et la consternation sont, depuis ce dimanche, les sentiments les mieux partagés chez les Mendy, une famille du populeux quartier Diamaguène de Mbour. Ces derniers peinent encore à réaliser la mort par électrocution d’un des leurs, répondant au nom de Sounkar Mendy. Agent de la Sénélec à Mbour, il a été mortellement fauché à Gandigal, par des fils électriques d’un poteau de moyenne tension, lors d’une intervention.



Selon les informations de "L’Observateur", reprises par "Senenews", le jour des faits, Sounkar Mendy faisait partie de l’équipe d’agents désignée pour monter sur les poteaux électriques, afin de régler les dysfonctionnements relevés par la Sénélec. Malheureusement, au cours de ladite intervention, le jeune homme de 40 ans, qui ne disposait pas, d’après ses collègues, de tout le matériel nécessaire pour une opération d’une telle envergure, s’est retrouvé piégé par les fils électriques.



En pleine action, l’agent de la Sénélec de Mbour a été violemment électrocuté, puis projeté au sol par la décharge. Un incident tragique qui ne lui a laissé aucune chance. Toujours selon "L’Observateur", Sounkar Mendy a rendu l’âme sur le coup. Alertés par ses collègues, les éléments de la brigade de gendarmerie et les sapeurs-pompiers de Mbour se sont rendus immédiatement sur les lieux du drame. Après les constats d’usage, le corps sans vie a été acheminé à la morgue de l’hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour, pour les besoins d’une autopsie.



D’après "L’Observateur", les collègues du défunt, profondément affectés, dont l’inhumation est prévue dans les prochaines heures, promettent de faire face à la presse pour dénoncer leurs difficiles conditions de travail. Une mobilisation est en gestation, apprend-on encore dans "L’Observateur", pour que de telles tragédies ne se reproduisent plus.