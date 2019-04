Mbour: Un ancien ministre de Me Wade visé par une plainte pour empoisonnement

Joseph Ndong, ancien ministre sous le régime de Me Wade est cité dans une sale affaire. Le patron du Pds dans le département de Mbour est accusé d’avoir empoisonné des veaux qui se seraient introduits dans son verger.



«Nous avons été informés que quatre de nos veaux sont morts dans le champ de l’ancien ministre Joseph Ndong. Aussitôt, nous avons saisi le service de l’Elevage qui nous a envoyé un agent. Et après constat, ce dernier nous a fait comprendre que les veaux ont été empoisonnés », détaille Amadou Kâ, président des éleveurs de Joal Fadiouth.



«C’est la troisième fois que nos animaux sont victimes sur ce site. M. Ndong à mal clôturé son champ et quand les animaux s’y introduisent, il les empoisonne», ajoute M. Kâ, lequel informe qu’une plainte a été déposée contre le mis en cause. Interpellé sur l’affaire, le responsable libéral n’a pas souhaité se prononcer, selon la RFM.

