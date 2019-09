Mbour: Un ancien sous-préfet arrêté, il aurait cédé une parcelle à deux personnes différentes

L’ancien sous-préfet de Nguékhokh et de Fimela, B. Dieng, a été arrêté par les gendarmes de la Dscos de Mbour pour un litige foncier. Il a été déféré au parquet, jeudi dernier, avant d’être placé sous mandat de dépôt à la prison de Mbour.



D’après L’As, tout est parti de la vente d’un terrain que lui aurait offert par le maire de Malicounda. L'ancien sous-préfet aurait cédé la parcelle à deux personnes différentes. C'est ainsi que l’attributaire légal du terrain a porté plainte à la Dscos, qui a cueilli le mis en cause.



Interrogé par les pandores, le sous-préfet a reconnu les faits et a décidé de réparer le préjudice. Il a bénéficié d’une liberté provisoire.

